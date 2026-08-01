Großbrand in Recyclinghof: Feuerwehrmann verletzt

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand in einem Müllverwertungsbetrieb in Friedrichshafen im Bodenseekreis ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Wie die Stadt Friedrichshafen mitteilte, besteht inzwischen keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Der Brand war in der Nacht zum Samstag in einer Lagerhalle und einem Außenlager des Recyclinghofs ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr standen große Mengen gelagerten Mülls in Flammen. Zeitweilig drohte das Feuer, auf weitere Lagerflächen sowie das Tanklager einer Betriebstankstelle überzugreifen. Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung jedoch verhindert.

Nachlöscharbeiten dauern an

Ein Feuerwehrmann wurde mit Atemwegsproblemen und Kopfschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Rund 260 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten waren in der Nacht vor Ort.

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Für die Nachlöscharbeiten wird der Müll mit Radladern aus der Halle gebracht und auseinandergezogen. Laut Feuerwehr können so verbliebene Glutnester gelöscht werden. Zum Schutz der Einsatzkräfte vor der starken Rauchentwicklung kommen Großventilatoren zum Einsatz.