Bekenntnis zu gleichen Rechten

Große CSD-Party in Frankfurt feiert die Demokratie

Live-Musik, Reden und eine große Parade: Beim Christopher Street Day in Frankfurt setzen sich Tausende für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Akzeptanz ein. Was genau geplant ist.

Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende zum Christopher Street Day (CSD) mit großer Parade in Frankfurt erwartet. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende zum Christopher Street Day (CSD) mit großer Parade in Frankfurt erwartet. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Große Party und große Parade: Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt beginnt an diesem Donnerstag (16.7.). Um 17 Uhr startet das Programm auf der Hauptbühne am Main. Geplant ist auf mehreren Bühnen ein «Festival für Gleichberechtigung und Vielfalt», wie die Veranstalter mitteilen. Insgesamt werden an vier Tagen rund 150.000 Besucher und Besucherinnen erwartet.

Das Straßenfest soll bis Sonntag (19. Juli), 23 Uhr, dauern. Neben Live-Auftritten stehen auch politische Diskussionen auf dem Programm. Queere Frankfurter Lokale bieten Speisen und Getränke an. Das Gelände befindet sich zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke.

Traditionelle Demo am Samstag

Im Mittelpunkt wird die traditionelle Parade am Samstag stehen. Motto der gesamten Veranstaltung ist «Demokratie braucht keine Alternative». Auf ihr bauten Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit, Demonstrationsrecht und die Gleichheit vor dem Gesetz auf, wie die Veranstalter mitteilen. Doch die Demokratie stehe unter massivem Druck von allen Seiten. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Teilnehmer wollen ihre Vielfalt feiern und sich für vollständige rechtliche Anerkennung sowie gesellschaftliche Akzeptanz einsetzen: «Wir begegnen Hass und Ablehnung mit Toleranz und Respekt.»

Regenbogenflagge am Römer

Die Demonstration beginnt um 11 Uhr am Römer mit einer Kundgebung, auf dem Rathaus-Balkon wird die Regenbogenflagge gehisst. Es sind Redebeiträge unter anderem des hessischen Wissenschafts- und Kulturministers Timon Gremmels (SPD) und des Frankfurter Stadtkämmerers Bastian Bergerhoff (Grüne) geplant.

Die Route führt durch die Innenstadt über Korn- und Rossmarkt, Neue Mainzer Straße und Konrad-Adenauer-Straße bis zum Main, das Ende ist für etwa 16.30 Uhr geplant. Danach kann am Main nahtlos weitergefeiert werden. Die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. 120 Gruppen hätten sich angemeldet.

Der Christopher Street Day sei weit mehr als ein Zusammenkommen der queeren Szene, betont auch die Arbeitsgemeinschaft SPDqueer Frankfurt. Das gesellschaftliche Klima sei rauer geworden, queerfeindliche Straftaten nähmen zu. Daher sei ein sichtbares Bekenntnis zu gleichen Rechten für queere Menschen wichtig. 

Verkehrseinschränkungen am Samstag

Die Demo wird auch zu Verkehrsbehinderungen führen. Mehrere Straßenbahn- und Buslinien fahren nicht durch die Innenstadt, wie die Nahverkehrsgesellschaft traffiq mitteilt. Zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof seien die U-Bahnlinien U4 und U5 sowie die S-Bahnen Alternativen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rekord: 260.000 Menschen feiern bei CSD-Demo in Hamburg
Pride Week

Rekord: 260.000 Menschen feiern bei CSD-Demo in Hamburg

Die große CSD-Demo in Hamburg hat so viele Menschen erreicht wie nie zuvor. Die bunte Parade musste diesmal eine andere Route nehmen. Weshalb?

02.08.2025

CSD in Frankfurt: Parade zieht durch die Stadt
Bunte Party

CSD in Frankfurt: Parade zieht durch die Stadt

Regenbogenflaggen und laute Musik in Frankfurt: Am Samstag zieht der CSD-Demonstrationszug durch die Stadt. Tausende Teilnehmer werden erwartet.

10.08.2024

Christopher Street Day im Zeichen des Regenbogens
Mannheim

Christopher Street Day im Zeichen des Regenbogens

CSD: Am Samstag feiert die queere Community in Mannheim. Wie die Route der Demo verläuft, welche Regeln gelten und was es mit der Monnem Pride auf sich hat

11.08.2023

Demonstration

CSD-Parade in Hamburg: «Der absolute Wahnsinn!»

Jedes Jahr findet er in vielen Städten in aller Welt statt: An diesem Samstag feiern eine Viertelmillion Menschen den Christopher Street Day in Hamburg - ausgelassen und bei strahlendem Sonnenschein.

05.08.2023

CSD

Kölner Christopher-Street-Day-Parade so lang wie noch nie

Die queere Community feiert in Köln eine Riesenparty - und hat gleichzeitig ein ernstes Anliegen.

09.07.2023