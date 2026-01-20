Große Freude über kleinen Bonobo im Frankfurter Zoo
Für Mutter Mixi ist es das vierte Jungtier. Noch klammert sich das Kleine permanent am Bauch seiner Mutter im Fell fest.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Zoo haben die Bonobos Nachwuchs bekommen. Für Mutter Mixi ist es bereits das vierte Jungtier. Wie der Zoo erst jetzt berichtet, fand die Geburt bereits am 7. Dezember statt. Die Menschenaffenart ist als stark gefährdet eingestuft. Bonobos kommen ausschließlich in der Demokratischen Republik Kongo vor.
In Frankfurt gelang bereits 1962 die erste Nachzucht, Mutter Mixi wurde selbst vor 24 Jahren hier geboren. Die «erfahrene Mutter» ziehe das männliche Jungtier - das noch keinen Namen hat - routiniert auf, erklärte Zoodirektorin Christina Geiger. «Das bietet den anderen Weibchen in der Gruppe die wichtige Gelegenheit, das richtige Verhalten zu beobachten und dabei zu erlernen.»
Bonobo-Gruppe wächst auf 18 Tiere
«Noch klammert sich das Kleine permanent am Bauch seiner Mutter im Fell fest», berichtet Geiger. «Wer einen Blick auf den jungen Bonobo erhaschen möchte, muss also genau hinsehen.»
Mit dem Zuwachs zählt die Frankfurter Bonobo-Gruppe nun 18 Tiere. Im Freiland teilen sich Großgruppen in kleinere Untergruppen auf, die sich trennen und wieder zusammenkommen. Im Frankfurter Zoo leben die Tiere in benachbarten Anlagen in zwei Gruppen, aus denen zeitweise Individuen von einer Gruppe in die andere wechseln.