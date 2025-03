Große Kirchen in Hessen verlieren weiterhin Mitglieder

Bonn/Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Die beiden großen christlichen Kirchen verlieren auch in Hessen weiterhin Mitglieder. Nach der neuen Statistik für 2024 zählte die katholische Kirche Ende des Jahres noch knapp 1,16 Millionen Mitglieder in dem Bundesland. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,2 Millionen Katholiken gewesen. Ähnlich ist die Entwicklung bei der Evangelischen Kirche. In Hessen leben rund 6,4 Millionen Menschen.