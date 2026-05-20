Ortenaukreis

Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Gerätehalle

In einem Industriegebiet in Kappelrodeck fängt eine Halle in der Nacht Feuer. Die Löscharbeiten dauern an.

Gegen 00.30 Uhr fing die Halle Feuer. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Gegen 00.30 Uhr fing die Halle Feuer. (Symbolbild)

Kappelrodeck (dpa/lsw) - Wegen eines Brands in einer Gerätehalle im Ortenaukreis ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Halle, die in einem Industriegebiet in Kappelrodeck stand, brannte komplett nieder, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Morgenstunden an. 

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Halle erstreckte sich über mehrere 100 Quadratmeter, wie der Sprecher weiter sagte. In ihr lagerten demnach landwirtschaftliche Geräte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wenn das Feuerwehrhaus Feuer fängt - Verletzte bei Brand
Brand

Wenn das Feuerwehrhaus Feuer fängt - Verletzte bei Brand

Nach einer privaten Feier bricht im Feuerwehrhaus ein Brand aus. Ein 22-Jähriger wird schwer verletzt - auch vier weitere Einsatzkräfte kommen ins Krankenhaus.

03.01.2026

Millionenschaden durch Großbrand in Gerätehalle
Brand

Millionenschaden durch Großbrand in Gerätehalle

Großeinsatz für die Feuerwehr in Schwaigern. Eine Halle voller Geräte und Maschinen brennt. Geschätzter Schaden: eine Million Euro.

21.10.2025

Meterhohe Schrottberge brennen im Industriegebiet Mannheim
Recyclinghof

Meterhohe Schrottberge brennen im Industriegebiet Mannheim

Meterhoch schlagen die Flammen in die Höhe. In Mannheim fängt ein Schrottplatz Feuer. Und der giftige Rauch hängt tief. Sogar in Frankfurt ist er noch bemerkbar.

08.08.2025

Feuer in Industriegebiet - neun Autos brennen
Kreis Karlsruhe

Feuer in Industriegebiet - neun Autos brennen

Ein Gebrauchtwagen fängt Feuer, die Flammen greifen rasch auf andere Fahrzeuge über. Zwei Männer werden dabei verletzt.

19.07.2025

Berlin-Marzahn

Feuer in Lagerhalle - Löscharbeiten dauern an

Am Donnerstagmorgen war die Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier in Berlin-Marzahn in Brand geraten. Auch jetzt flammen immer wieder Glutnester auf. Der Einsatz wird wohl noch den Tag in Anspruch nehmen.

01.09.2023