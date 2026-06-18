Vermisstes Kind

Großeinsatz in Tübingen - Polizei sucht vermissten Jungen

Ein sechsjähriger Junge wird seit Mittwochabend vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Sechsjähriger wird in Tübingen vermisst. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Ein Sechsjähriger wird in Tübingen vermisst. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - In Tübingen wird mit einem Großaufgebot der Polizei nach einem sechsjährigen Jungen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich das Kind am Mittwoch gegen 18.00 Uhr im Volksgarten in der Ebertstraße auf, wie die Polizei mitteilte. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Eine hilflose Lage des Jungen könne nicht ausgeschlossen werden.

Der Sechsjährige soll am Mittwoch gegen 14.00 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt verlassen haben - vermutlich mit seinem Fahrrad. Nach Angaben der Polizei trug der 1,30 Meter große Junge eine kurze beige Hose, ein orangefarbenes T-Shirt, Sandalen aus Kunststoff und dunkelblaue Socken. Die Polizei bat um Mithilfe.

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