Großeinsatz in Tübingen - Polizei sucht vermissten Jungen
Ein sechsjähriger Junge wird seit Mittwochabend vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Tübingen (dpa/lsw) - In Tübingen wird mit einem Großaufgebot der Polizei nach einem sechsjährigen Jungen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich das Kind am Mittwoch gegen 18.00 Uhr im Volksgarten in der Ebertstraße auf, wie die Polizei mitteilte. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Eine hilflose Lage des Jungen könne nicht ausgeschlossen werden.
Der Sechsjährige soll am Mittwoch gegen 14.00 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt verlassen haben - vermutlich mit seinem Fahrrad. Nach Angaben der Polizei trug der 1,30 Meter große Junge eine kurze beige Hose, ein orangefarbenes T-Shirt, Sandalen aus Kunststoff und dunkelblaue Socken. Die Polizei bat um Mithilfe.