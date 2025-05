Großeinsatz wegen Kellerbränden - acht Verletzte

Singen (dpa) - Bei zwei Kellerbränden in Singen (Kreis Konstanz) sind acht Menschen leicht verletzt und drei Mehrfamilienhäuser geräumt worden. Die Feuer hatten am Abend des 1. Mai einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst, wie die Polizei weiter berichtete. Zunächst war ein Feuer in einem der Wohngebäude gemeldet und die Menschen dort vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.