Großübung: Militärkolonnen rollen durch Hessen und Thüringen
Autofahrer aufgepasst: Soldaten und Einsatzkräfte üben Kolonnenfahrten auf mehreren Autobahnen. Wie klappt das Zusammenspiel von Militär und Zivilen im Alltag?
Wiesbaden/Erfurt (dpa) - Wegen einer gemeinsamen Truppenübung von Bundeswehr und den US-Streitkräften werden in den kommenden Tagen größere Fahrzeugkolonnen auf bestimmten Autobahnstrecken in Hessen und Thüringen unterwegs sein. Nach Angaben der Bundeswehr fahren von Mittwoch bis Sonntag bis zu 400 Fahrzeuge auf ausgewählten Abschnitten der Autobahnen A4, A5, A7 und A38.
An der Übung mit dem Namen «Hesse-Thuringia-Exercise» (kurz: Hethex) werden rund 900 deutsche und US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten sowie Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und weitere zivile Akteure die Koordination militärischer Kolonnenfahrten im zivilen Straßenverkehr üben. Ziel sei die «Überprüfung von Verfahren und Abläufen der Drehscheibe Deutschland über Ressort- und Bundesländergrenzen hinweg» sowie die Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit, erläuterte das Landeskommando Hessen der Bundeswehr.