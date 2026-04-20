Militärübung

Großübung: Militärkolonnen rollen durch Hessen und Thüringen

Autofahrer aufgepasst: Soldaten und Einsatzkräfte üben Kolonnenfahrten auf mehreren Autobahnen. Wie klappt das Zusammenspiel von Militär und Zivilen im Alltag?

Deutsche und US-amerikanische Soldaten sowie zivile Einsatzkräfte üben das Fahren in Kolonnen auf Autobahnen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Deutsche und US-amerikanische Soldaten sowie zivile Einsatzkräfte üben das Fahren in Kolonnen auf Autobahnen. (Symbolbild)

Wiesbaden/Erfurt (dpa) - Wegen einer gemeinsamen Truppenübung von Bundeswehr und den US-Streitkräften werden in den kommenden Tagen größere Fahrzeugkolonnen auf bestimmten Autobahnstrecken in Hessen und Thüringen unterwegs sein. Nach Angaben der Bundeswehr fahren von Mittwoch bis Sonntag bis zu 400 Fahrzeuge auf ausgewählten Abschnitten der Autobahnen A4, A5, A7 und A38.

An der Übung mit dem Namen «Hesse-Thuringia-Exercise» (kurz: Hethex) werden rund 900 deutsche und US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten sowie Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und weitere zivile Akteure die Koordination militärischer Kolonnenfahrten im zivilen Straßenverkehr üben. Ziel sei die «Überprüfung von Verfahren und Abläufen der Drehscheibe Deutschland über Ressort- und Bundesländergrenzen hinweg» sowie die Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit, erläuterte das Landeskommando Hessen der Bundeswehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei schießt bei Übung Bundeswehrsoldaten an
Großeinsatz in Erding

Polizei schießt bei Übung Bundeswehrsoldaten an

Bei einer Großübung der Bundeswehr kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung: Ein Soldat wird angeschossen - von der Polizei.

22.10.2025

China setzt große Militärübung rund um Taiwan fort
Spannungen in der Taiwanstraße

China setzt große Militärübung rund um Taiwan fort

Peking trainiert seine Truppen regelmäßig für den Einsatz gegen Taiwan. Am zweiten Tag des Manövers gibt die Armee der Übung einen Namen - dahinter könnte sich ein wichtiger Hinweis verbergen.

02.04.2025

China beginnt große Militärübung vor Taiwan
Spannungen in der Taiwanstraße

China beginnt große Militärübung vor Taiwan

Kampfflugzeuge und Schiffe von Chinas Marine patrouillieren fast täglich vor Taiwan. Nun beginnt Peking wieder eine größere Übung.

01.04.2025

Militär sucht weiter nach US-Soldaten in Litauen
Nato-Ostflanke

Militär sucht weiter nach US-Soldaten in Litauen

In Litauen läuft die Suche nach vier vermissten US-Soldaten auf Hochtouren. Ihr Panzer konnte metertief im Schlamm ausfindig gemacht werden. Doch die Bergung gestaltet sich kompliziert.

27.03.2025

Pistorius besucht vor Nato-Gipfel Militärübung in Alaska
Bündnisverteidigung

Pistorius besucht vor Nato-Gipfel Militärübung in Alaska

Der hohe Norden ist für die Nato von geostrategischer Bedeutung. Auf dem Weg zum Nato-Gipfel besucht der Verteidigungsminister deutsche Soldaten in Alaska, die dort mit Partnern trainieren.

08.07.2024