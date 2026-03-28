Grün statt grau: Kommunen rufen zum «Abpflastern» auf

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr rufen hessische Städte wieder zum «Abflastern» auf. Gemeint ist, dass Flächen entsiegelt werden, etwa im privaten Garten, auf Schulhöfen oder auf dem Gelände von Unternehmen. Bei einem bundesweiten Wettbewerb der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz können dann die entsiegelten Quadratmeter angegeben werden.

«Das Besondere dabei: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder Vereine treten mit der Stadtverwaltung gemeinsam als Team an, denn für den Wettbewerb zählen sowohl private als auch städtische Entsiegelungsmaßnahmen zusammen», erklärt die Stadt Kassel auf ihrer Homepage. «Denn auch viele kleine Flächen können zusammen einen großen Unterschied machen.»

Frankfurt war Vorjahressieger unter den Großstädten

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Auch in Marburg, Frankfurt, Gießen oder Darmstadt wird zum Mitmachen aufgerufen. «Wir wissen: Hitzewellen und auch Starkregen sind Gefahren, die zukünftig zunehmen werden. Deshalb müssen wir alles tun, um jetzt vorzubeugen», sagte Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies.

Entsiegelung unterstütze zudem den Gesundheitsschutz, die Stärkung des lokalen Wasserhaushaltes und die Förderung der Biodiversität, heißt es auch in Darmstadt. Und: «Die entsiegelte Fläche sollte möglichst begrünt werden und Lebensraum für Tiere bieten. Wichtig sind standortgerechte, heimische Pflanzen.»

Bei dem Wettbewerb, der 2025 zum ersten Mal ausgetragen wurde, treten Kommunen in drei Ligen gegeneinander an. Unter den Großstädten hat Frankfurt im vergangenen Jahr den ersten Platz belegt, Darmstadt landete auf Platz zwei vor Hamburg. Die zweite Ausgabe läuft bis zum 31. Oktober 2026.

Und wie kann man teilnehmen?

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