Grüne: Aus für «Wallauer Spange» träfe Pendler hart

Hofheim (dpa/lhe) - Mögliche Verzögerungen beim geplanten Bau der Bahnverbindung «Wallauer Spange» zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen sorgen weiter für Kritik. Nach den Worten der hessischen Landesvorsitzenden der Grünen, Anna Lührmann, breche die schwarz-rote Bundesregierung ein zentrales Versprechen – «mit extrem negativen Auswirkungen für Hessen». Die Grünen-Landtagsabgeordnete Katy Walther erklärte nach einem Ortstermin in Hofheim. «Die vier Kilometer lange Wallauer Spange ist eine wichtige und überfällige Verbesserung für Hessens Pendlerinnen und Pendler.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage von Grünen-Politikern geht hervor, dass zur Umsetzung von Bahn-Neubauprojekten bis 2029 zwei Milliarden Euro fehlen. Dies könnte Folgen für die geplante «Wallauer Spange» haben. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte erklärt, die Projekte hätten noch kein Baurecht. Man sei noch nicht an einer Stelle, wo eine Baufinanzierung nötig wäre.