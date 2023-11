Grüne: Entscheidung der CDU ist «völlig unverständlich»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen haben die Entscheidung der CDU zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD als «völlig unverständlich» bezeichnet. «Die Entscheidung der CDU kommt nicht überraschend. Denn wer eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen will, der braucht keine fünf Wochen langen Sondierungsgespräche», teilten die Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub sowie Landtagsfraktionschef Mathias Wagner am Freitag in Wiesbaden mit. «Offensichtlich stand der Plan zum Wechsel schon lange fest.»