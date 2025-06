Frankfurter Flughafen

Grüne kritisieren Änderungspläne bei Fluglärm

Mehr Abflüge in Richtung Taunus - das sieht ein neues Betriebskonzept des Frankfurter Flughafens vor, an dem derzeit gearbeitet wird. Die hessischen Grünen haben dabei klare Forderungen an das Land.