Grüne kritisieren CDU-Parteitagsbeschluss gegen D-Ticket

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Landtags-Grünen kritisieren einen CDU-Parteitagsbeschluss für eine Abschaffung des Deutschlandtickets. «Die hessische CDU stellt sich damit gegen die Interessen aller Haushalte in Hessen, die kein Auto besitzen», erklärte die verkehrspolitische Fraktionssprecherin der oppositionellen Grünen, Katy Walther, am Montag in Wiesbaden. Die hessischen Flatrate-Tickets, die unter Regierungsbeteiligung der Grünen eingeführt wurden, seien das Vorbild für das Deutschlandticket gewesen.