Grüne stimmen sich bei Parteitag für Kommunalwahl ein

Marburg (dpa/lhe) - Sieben Wochen vor der Kommunalwahl am 15. März treffen die hessischen Grünen heute (11.00 Uhr) in Marburg zu einem Landesparteitag zusammen. Als Gastredner wird der Co-Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, erwartet. «Gemeinsam geht’s - Grün für mehr Leben vor Ort» - unter diesem Motto steht ein Leitantrag, der bei dem Parteitag beschlossen werden soll, darin geht es um Themen wie Mobilität, Klimaschutz, bessere Kitas, faire Mieten und sozialen Zusammenhalt. Auch einige Gremienwahlen, Satzungsänderungen und der diesjährige Haushalt stehen auf der Tagesordnung des Treffens, für das sich rund 800 Mitglieder angemeldet haben.