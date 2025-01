Grüne werfen Schwarz-Rot Stillstand und Rückschritte vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die oppositionellen Grünen im hessischen Landtag stellen der schwarz-roten Landesregierung ein Jahr nach dem Start in die Legislaturperiode ein schlechtes Zeugnis aus. «Es war ein verlorenes Jahr für Hessen», sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner in Wiesbaden. Es fehle der Hessen-Groko dramatisch an Gestaltungswillen. Die SPD habe sich im Regierungsbündnis komplett unterworfen - es gebe quasi eine CDU-Alleinregierung.