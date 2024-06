Grünen-Fraktion: Konzept zum Schutz von Frauen vor Gewalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Gewalt an Frauen macht sich die Grünen-Fraktion im hessischen Landtag für Fußfesseln für die Täter stark - und zwar nach dem «Spanischen Modell». Bei diesem Modell werden Gewalttäter, die einen Sicherheitsabstand zu ihrem Opfer einhalten müssen, mit einer elektronischen Fußfessel ausgestattet. Halte der Täter den Abstand nicht ein, werde die Frau über ein Empfangsgerät am Handgelenk gewarnt und auch die Polizei informiert, erläuterten die Grünen-Abgeordneten Vanessa Gronemann und Lara Klaes am Dienstag in Wiesbaden. Für den besseren Schutz von Frauen vor Gewalt stellten die Grünen ein Konzept mit 18 Punkten vor.