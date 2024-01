Grünen-Fraktionschef: Müssen Liebe zur FDP neu entdecken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit dem Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wird sich für die Grünen nach den Worten ihres Landtagsfraktionschefs Mathias Wagner das Verhältnis zur FDP verändern. «Wir werden die Liebe zueinander neu entdecken müssen in der Opposition», sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die Grünen würden versuchen, ein besseres Verhältnis zu den Freien Demokraten zu entwickeln.