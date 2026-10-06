Bahn

Güterzug mit Gegenstand kollidiert - Ausfälle im Nahverkehr

Ein Güterzug prallt gegen einen Gegenstand von einer Baustelle. Das hat Folgen: Im Nahverkehr bei Kassel fallen Züge aus.

Der Güterzug sei mit einem Gegenstand kollidiert. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Güterzug sei mit einem Gegenstand kollidiert. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein Güterzug ist auf der Bahnstrecke bei Kassel mit einem Gegenstand von einer Baustelle kollidiert. Dadurch habe es Schäden an der Leit- und Sicherungstechnik gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Eine Achse der Lok sei entgleist. 

Fernverkehr und Güterverkehr werden laut Sprecher umgeleitet, im Nahverkehr komme es zu Teilausfällen. Betroffen sei die Strecke zwischen Kassel und Fulda. «Es kommt zu Teilausfällen und Verspätungen wegen einer Streckensperrung in Kassel-Oberzwehren», schreibt der RMV auf seiner Webseite. Betroffen sind demnach der RB5, RE5, RE30, RE50 und der RE98. «Ein Busnotverkehr zwischen Kassel und Guntershausen wird geplant.»

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