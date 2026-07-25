«Gutes Reinkommen»: Junge Bayern verlieren Test in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Erste Erkenntnisse ja, belastbare Rückschlüsse nein: Der FC Bayern München ist ohne seine WM-Fahrer mit einer 1:2 (0:1)-Niederlage in die Saisonvorbereitung gestartet. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wehen Wiesbaden war der deutsche Fußball-Rekordmeister beim Drittligisten zu Gast. Eingesetzt wurden von Cheftrainer Vincent Kompany fast ausschließlich Nachwuchskräfte - vor allem in der ersten Halbzeit.

Die Treffer für die Gastgeber erzielten vor 12.000 Zuschauern Ibrahim Ati Allah (10. Minute) und Lukas Schleimer (83.). Tom Bischof hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgeglichen (57.).

«Es war ein erster Test nach einer Woche, in der wir mit einer sehr großen Gruppe trainiert haben. Viele junge Spieler waren dabei und wichtig war, dass sich keiner verletzt hat», sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund, der von einem «guten Reinkommen» sprach.

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Die Stars um Stürmerstar Harry Kane gehörten nach dem Highlight-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht zum Aufgebot der Bayern. Sie werden erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen.

Wechselkandidaten im Kader

Aufgefüllt wurde der Kader mit zahlreichen Talenten aus dem Campus. So lag der Altersschnitt der FCB-Startelf nach Clubangaben bei nicht einmal 18 Jahren. Aber auch die Leihrückkehrer Sacha Boey und João Palhinha, die als Wechselkandidaten gelten, gehörten zum Kader. Sie kamen nach dem Seitenwechsel ebenso zum Einsatz wie Tom Bischof.

Nach der Leistungsdiagnostik und dem Trainingsauftakt zu Wochenbeginn stand nach vier Einheiten an der Säbener Straße nun der erste Test auf dem Programm. Damit kehrten die Münchner an den Ort zurück, an dem sie in der Vorsaison ihren Triumphzug im DFB-Pokal mit einem 3:2 in der ersten Runde begonnen hatten.

Viele Wechsel

Gegen Wehen machten sich die Abstimmungsprobleme der jungen Truppe deutlich bemerkbar, wenngleich sie wacker dagegenhielt. Zudem war den Gastgebern anzumerken, dass sie bereits am 8. August gegen Preußen Münster in die neue Saison starten. Die Gäste wurden früh angelaufen und fanden nur selten Räume für Kombinationen. Nach Ati Allahs Treffer verpasste Tarik Gözüsirin aus großer Entfernung den zweiten Treffer für Wiesbaden.

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften bei hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30 Grad kräftig durch. Die Münchner fanden nun besser ins Spiel und verdienten sich den zwischenzeitlichen Ausgleich, der allerdings nicht bis zum Schluss Bestand hatte.