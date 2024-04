Habeck spricht sich für Änderungen am Lieferkettengesetz aus

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich für Änderungen am deutschen Lieferkettengesetz ausgesprochen. Es müsse schlanker, freundlicher und pragmatischer werden, sagte der Grünen-Politiker am Montagabend bei einem Lesertreff der «HNA». Die deutsche Wirtschaft müsse «Luft zum Atmen» bekomme, sagte er mit Blick auf Berichtspflichten - «ohne dass wir Zwangsarbeit und Ausbeutungsverhältnisse tolerieren. Das wollen wir natürlich nicht», sagte Habeck. «Aber nur, dass darüber berichtet wird, ist am Ende auch kein Grund, dass das überwunden wird. Also insofern: wir können die Normen so lassen, aber wir können sie deutlich schlanker in der Umsetzung machen.»