Häftling entkommt bei Ausführung
Ein 44-jähriger Gefangener darf mit Begleitung das Gefängnis verlassen - und verschwindet. Die Polizei warnt davor, den Mann anzusprechen.
Schmelz (dpa/lrs) - Nach der Flucht eines Strafgefangenen bei einer genehmigten Ausführung in Schmelz fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Mann. Die Bevölkerung werde um Hinweise gebeten, zugleich warnte die Polizei davor, den 44-Jährigen anzusprechen oder mitzunehmen.
Der Häftling entkam den Angaben zufolge am Nachmittag gegen 15.00 Uhr während der genehmigten Ausführung im Bereich Schmelz (Landkreis Saarlouis). Er verbüßt derzeit eine langjährige Freiheitsstrafe.
Der Flüchtige ist laut Polizei etwa 1,92 Meter groß, schlank, hat schwarze Haare, einen schwarzen Oberlippenbart und braune Augen. Zuletzt trug er ein cremefarbenes T-Shirt, eine hellblaue Jeans und weiße Turnschuhe. Wer den Mann sieht, soll umgehend die Polizei verständigen.