Fußball-Bundesliga

Hängepartie um Vertragsverlängerung von Kramaric

Der Verein will ihn auch nach zehn Jahren halten, die Fans verehren ihn. Warum Hoffenheims Stürmerstar Andrej Kramaric seinen auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert hat.

Vertrag noch nicht verlängert: Hoffenheims Stürmerstar Andrej Kramaric. Foto: Uwe Anspach/dpa
Vertrag noch nicht verlängert: Hoffenheims Stürmerstar Andrej Kramaric.

Sinsheim (dpa) - Die Vertragsverlängerung von Andrej Kramaric bei der TSG 1899 Hoffenheim gerät zu einer Hängepartie mit ungewissem Ausgang. Beide Parteien sind sich nach Aussagen von Sportvorstand Andreas Schicker finanziell bisher nicht einig. 

«Wirtschaftliche Grenzen»

«Die Gespräche laufen meines Erachtens auch gut. Andrej hat ein Angebot von unserer Seite vorliegen und da versuchen wir, eine Lösung zu finden», sagte der Österreicher nach der 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 dem Sender Sky. «Jeder weiß, was für einen Status Andrej hat. Natürlich wollen wir, dass er bleibt. Aber wir haben auch unsere wirtschaftlichen Grenzen. Da müssen wir zusammenfinden.»

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Seit über zehn Jahren in Hoffenheim

Der Kontrakt von Kramaric läuft zum Saisonende aus. Der 34 Jahre alte Kroate befindet sich weiter in Topform. Gegen Mainz saß der WM-Zweite von 2018 und WM-Dritte von 2022 eine Stunde lang allerdings nur auf der Bank, weil er eine Kräfte zehrenden USA-Reise mit der Nationalmannschaft hinter sich hatte. 

Der Rekordtorschütze der TSG hat in dieser Saison bisher zehn Treffer erzielt. Er spielt schon seit über zehn Jahren für Hoffenheim.

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