Esslingen (dpa/lsw) - «Gewöhnungsbedürftig», «ein bisschen kahl» oder gar «der hässlichste Baum Deutschlands»: In Esslingen sorgt ein Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsplatz für Diskussionen. Die mehrere Meter hohe Fichte hat teils kahle Stellen, an manchen Stellen braune Nadeln und allzu symmetrisch ist der Baum, den ein Bürger der Stadt spendete, auch nicht gewachsen.

Nicht mehr ganz frisch sehe der Baum aus, meint etwa ein junger Mann, der auf dem Bahnhofsplatz unterwegs ist. Ein anderer sagt: Etwas alt und krank wirke die Fichte. Ein dritter Passant stört sich ganz massiv an dem Baum direkt vor dem Bahnhof. «Das ist auf jeden Fall der hässlichste Baum Deutschlands», sagt er. Zu viele Lücken habe die Fichte und gleichmäßig geformt sei sie auch nicht. Sein Fazit: In den Garten würde er sich den Baum selbst niemals stellen - «den brennen wir wenn dann ab».

Klimawandel macht Fichten zu schaffen

Der Zustand der Fichte sei nicht mehr optimal, räumt auch Matthias Scheider, der Leiter des Esslinger Grünflächenamts, ein. Generell könnten Fichten nur noch in Hochlagen gut wachsen, in tieferen Lagen mache ihnen der Klimawandel schwer zu schaffen. «Das ist ein authentischer Baum. Er zeigt, dass sich das Klima wandelt.» Man wolle keine heile Welt zeigen, sagt Scheider. «Bloß weil ein paar Leute motzen, nehmen wir den Baum jetzt nicht weg.»

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Und überhaupt: Wenn der Baum abends beleuchtet sei, dann sei er ganz wunderbar. «Und die meisten Bürgerinnen und Bürger, die auf unseren Weihnachtsmarkt kommen, die kommen abends an.» Zudem gebe es auch positive Rückmeldungen von Bürgern, sagt der Grünflächen-Chef der Stadt.

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