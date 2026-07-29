Bürgermeisteramt

Häufig nur eine Kandidatur bei Bürgermeisterwahlen

In fast jeder zweiten Gemeinde in Baden-Württemberg gab es im vergangenen Jahr nur eine Bewerbung – einmal sogar gar keine.

Oft gibt es nur wenige Kandidaten bei Bürgermeisterwahlen im Land. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Oft gibt es nur wenige Kandidaten bei Bürgermeisterwahlen im Land. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bürgermeisterwahlen ohne echte Konkurrenz sind in Baden-Württemberg keine Seltenheit. Bei 69 der 152 Bürgermeisterwahlen im Jahr 2025 trat nur eine einzige Person an, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart mitteilte. In der Gemeinde Nerenstetten (Alb-Donau-Kreis) habe es überhaupt keinen Bewerber gegeben. Die Bürgermeisterin sei über die freie Zeile auf dem Stimmzettel gewählt worden.

Insgesamt bewarben sich demnach 339 Menschen um das Amt an der Rathausspitze, darunter 46 Frauen. Landesweit liegt der Frauenanteil unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bei nur 10,9 Prozent. Zum Jahresende 2025 gab es 120 Bürgermeisterinnen. 

Zum Stichtag 31. Dezember waren landesweit knapp die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ihrer zweiten oder einer darauffolgenden Amtszeit. Insgesamt gebe es 13 Bürgermeister in ihrer fünften Amtszeit. 

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Zum selben Stichtag lag das Durchschnittsalter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister laut dem Statistikamt bei 49,2 Jahren. Die meisten seien im mittleren Alter: In 25 Gemeinden sei die Rathauschefin oder der Rathauschef unter 30 Jahre alt, in 40 Gemeinden über 65.

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