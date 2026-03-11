Häusliche Gewalt: Familienangehörige attackieren Polizei

Trendelburg (dpa/lhe) - Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Trendelburg sind die Beamten von der Familie des mutmaßlichen Täters angegriffen worden. Ein Polizist sei durch einen Schlag mit einem Schuh gegen seinen Kopf bei dem Einsatz leicht verletzt worden, teilte das Präsidium in Kassel mit. Am Dienstagabend waren die Beamten alarmiert worden, weil ein 29-jähriger Mann seine Lebensgefährtin mit Schlägen und Tritten verletzt haben soll. Der Mitteilung zufolge kamen Familienangehörige dazu und griffen ein, um die Festnahme des sich wehrenden Mannes zu verhindern. Nach dem Eintreffen weiterer Streifen beruhigte sich die Lage und der 29-Jährige konnte mitgenommen werden.