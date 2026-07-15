Haftbefehl nach tödlicher Flucht vor Polizei beantragt
Ein Autofahrer rast der Polizei davon und prallt gegen eine Mauer. Sein Beifahrer stirbt. Was bisher bekannt ist.
Schwaigern (dpa/lsw) - Weil er in Schwaigern (Kreis Heilbronn) auf der Flucht vor der Polizei einen Autounfall verursacht haben soll, bei dem sein Beifahrer starb, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen jungen Mann erlassen. Sie wirft dem 27-Jährigen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der bei dem Unfall selbst verletzte Iraker liegt noch im Krankenhaus und soll nach seiner Behandlung in ein Gefängnis kommen.
Gegen Hauswand geprallt
Der Beschuldigte war in der Nacht auf Samstag mit seinem Wagen vor der Polizei davongerast, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Auf der Flucht prallte der Wagen mit wohl mehr als 100 Kilometern pro Stunde erst gegen eine Hauswand und dann gegen ein weiteres Gebäude. Der 20 Jahre alte Beifahrer starb am Unfallort. Bislang kann die Polizei keine Angaben dazu machen, warum der Fahrer vor der Polizeikontrolle davonfuhr.
Für den Vorwurf eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens muss kein zweiter Fahrer beteiligt sein. Auch ein grob rücksichtsloses Fahrverhalten und die Missachtung jeglicher Verkehrsregeln kann laut Polizei den Vorwurf begründen.