Landtagswahl

Hagel: Regierungsauftrag liegt bei den Grünen

Laut Hochrechnungen liegt die CDU in Baden-Württemberg hinter den Grünen. CDU-Landeschef Hagel gratuliert.

Hagel: Regierungsauftrag liegt bei den Grünen. Foto: Marijan Murat/dpa
Hagel: Regierungsauftrag liegt bei den Grünen.

Berlin (dpa) - Der Auftrag zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg liegt nach den Worten von CDU-Landeschef Manuel Hagel bei den Grünen und deren Spitzenkandidat Cem Özdemir. «Als CDU Baden-Württemberg haben nicht wir den Regierungsbildungsauftrag. Der Regierungsbildungsauftrag liegt bei Herrn Özdemir», sagte Hagel am Abend in der ARD. Hagel gratulierte den Grünen zu einem «starken Ergebnis». «Auch ihnen ganz persönlich», fügte der CDU-Spitzenkandidat mit Blick auf den neben ihm stehenden Özdemir hinzu. Dieser bedankte sich dafür. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen die Grünen vor der CDU. Diese hatte im Wahlkampf in Umfrage lange die Nase vorn gehabt. «Natürlich ist das bitter», sagte Hagel zu dem Ergebnis. Die CDU habe stärkste Kraft werden wollen. Sie habe zwar zugelegt, aber nicht so viel gewonnen, wie sie wollte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne hauchdünn vor CDU
Landtagswahl

Wahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne hauchdünn vor CDU

Die Grünen liegen knapp vor der CDU, die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab auf ein historisches Tief. FDP und Linke sind laut Hochrechnungen beide nicht im Landtag vertreten.

vor 28 Minuten

Özdemir will mit CDU «Partnerschaft auf Augenhöhe»
Landtagswahl Baden-Württemberg

Özdemir will mit CDU «Partnerschaft auf Augenhöhe»

Cem Özdemir feiert mit seinen Anhängern den Wahlerfolg und schickt der CDU ein Angebot: Er setzt auf eine neue Zusammenarbeit – doch das Rennen bleibt eng.

vor 2 Stunden

Hochrechnungen: Grüne knapp vor CDU in Baden-Württemberg

08.03.2026

Hagel strebt nach dem wichtigsten Amt in Baden-Württemberg
Landtagswahl

Hagel strebt nach dem wichtigsten Amt in Baden-Württemberg

Es gab wenig Zweifel, dass er will - aber nun macht er es offiziell: Manuel Hagel will Ministerpräsident werden. Seine Chancen stehen gut.

29.03.2025

Hagel will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden
Landtagswahl

Hagel will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Er gilt als zielstrebiger Aufsteiger, arbeitete sich in der Südwest-CDU bis an die Spitze hoch. Nächstes Ziel für Manuel Hagel: das Staatsministerium.

29.03.2025