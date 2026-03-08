Hagel: Regierungsauftrag liegt bei den Grünen.

Berlin (dpa) - Der Auftrag zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg liegt nach den Worten von CDU-Landeschef Manuel Hagel bei den Grünen und deren Spitzenkandidat Cem Özdemir. «Als CDU Baden-Württemberg haben nicht wir den Regierungsbildungsauftrag. Der Regierungsbildungsauftrag liegt bei Herrn Özdemir», sagte Hagel am Abend in der ARD. Hagel gratulierte den Grünen zu einem «starken Ergebnis». «Auch ihnen ganz persönlich», fügte der CDU-Spitzenkandidat mit Blick auf den neben ihm stehenden Özdemir hinzu. Dieser bedankte sich dafür.