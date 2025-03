Hagel will Kretschmann in Baden-Württemberg beerben

Friedrichshafen/Ehingen (dpa) - Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel will Ministerpräsident im Südwesten werden. Der 36-Jährige gab am Wochenende bekannt, dass er bei der Landtagswahl 2026 als Spitzenkandidat antreten will. «Ich bewerbe mich als Ministerpräsident für das schönste Land der Welt», teilte Hagel mit.