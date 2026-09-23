Nachwuchs im Aquarium

Hai-Paar in Karlsruhe bekommt Vierlinge

Große Freude im Karlsruher Naturkundemuseum: Die Haie haben Junge bekommen. Aber die Kleinen müssen jetzt schnell weg von ihren Eltern.

Zwei der vier Hai-Babys, die im Karlsruher Naturkundemuseum zur Welt gekommen sind. Foto: Mathias Vielsäcker - SMNK/Naturkundemuseum Karlsruhe/dpa
Zwei der vier Hai-Babys, die im Karlsruher Naturkundemuseum zur Welt gekommen sind.

Karlsruhe (dpa) - Gleich viermal Nachwuchs auf einen Streich hat das Hai-Paar im Naturkundemuseum Karlsruhe bekommen. Die Schwarzriffspitzenhai-Dame Karla habe bereits Anfang September vier lebende Junge zur Welt gebracht, teilte das Naturkundemuseum mit. Karlas Partner ist Schwarzspitzenriffhai Amadeus. Das Hai-Männchen war 2025 aus Salzburg in das Aquarium im Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe gezogen. Seither habe man dort auf Nachwuchs gehofft. Weil Amadeus mit seinen 22 Jahren für einen Hai aber schon recht alt ist, hatten bis zuletzt Zweifel an einer Trächtigkeit Karlas bestanden.

Die dauerte für menschliche Verhältnisse lang: Circa 14 Monate trug Karla ihre Jungen aus. Jetzt müssen die Kleinen sogar vor ihrer Mutter und ihrem Vater geschützt werden. Um zu verhindern, dass die jungen Haie ihren Eltern zum Opfer fallen, wurden sie in ein anderes Becken gesetzt. Dort sind sie für das Publikum vorerst nicht zu sehen.

Schwarzspitzenriffhaie gelten in der Natur als bedroht. Viele ersticken als Beifang in Stellnetzen von Fischern. Außerdem ist ihr Lebensraum durch das Absterben der Korallen gefährdet.

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