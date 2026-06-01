Hakenkreuz-Schmierereien an Schule: Staatsschutz ermittelt
Bislang unbekannte Täter beschmieren eine Schule im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit verfassungswidrigen Symbolen. Aufgrund der Reinigungsarbeiten muss der Präsenzunterricht zeitweise ausfallen.
Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben eine Gesamtschule in Groß-Umstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg mit Hakenkreuzen, SS-Runen und weiteren verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Die Schule musste deshalb am Montag geschlossen bleiben - der Staatsschutz ermittelt, wie die Pressestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über ein Fenster in das Schulgebäude ein - mutmaßlich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag. Im Inneren der Schule wurden nach Angaben der Polizei der Flurboden, Wände sowie Scheiben mit Symbolen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschmiert. Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Wegen der Säuberungs- und Malerarbeiten musste der Präsenzunterricht für die Schüler der fünften bis zehnten Klasse am Montag ausfallen, wie die Schule auf ihrer Webseite mitteilte. Das benachbarte Grundschulgebäude sei nicht betroffen gewesen. «Mittlerweile sind unsere Maler- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen, sodass der Unterricht am Dienstag wieder regulär stattfinden kann», sagte ein Pressesprecher des Kreises der Deutschen Presse-Agentur.
Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) verurteilt den Vorfall aufs Schärfste: «Eine solche Tat macht fassungslos. Unsere Schulen stehen für Offenheit, ein respektvolles Miteinander und Demokratie. Wer unsere Werteordnung mit verfassungsfeindlichen Parolen angreift, muss mit klaren und harten Konsequenzen rechnen.»