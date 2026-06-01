Hakenkreuz-Schmierereien an Schule: Staatsschutz ermittelt

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben eine Gesamtschule in Groß-Umstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg mit Hakenkreuzen, SS-Runen und weiteren verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Die Schule musste deshalb am Montag geschlossen bleiben - der Staatsschutz ermittelt, wie die Pressestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über ein Fenster in das Schulgebäude ein - mutmaßlich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag. Im Inneren der Schule wurden nach Angaben der Polizei der Flurboden, Wände sowie Scheiben mit Symbolen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschmiert. Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wegen der Säuberungs- und Malerarbeiten musste der Präsenzunterricht für die Schüler der fünften bis zehnten Klasse am Montag ausfallen, wie die Schule auf ihrer Webseite mitteilte. Das benachbarte Grundschulgebäude sei nicht betroffen gewesen. «Mittlerweile sind unsere Maler- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen, sodass der Unterricht am Dienstag wieder regulär stattfinden kann», sagte ein Pressesprecher des Kreises der Deutschen Presse-Agentur.

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