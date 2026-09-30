Rhein-Neckar-Kreis

Halbe Million Euro Schaden bei Brand auf Recyclinghof

In der Nacht lodern Flammen in Wiesloch auf. Dichter Rauch hängt über dem betroffenen Firmengelände. Nach mehreren Stunden dann die Entwarnung.

Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Recyclinganlage in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Kurz nach Mitternacht waren aus bislang unbekannter Ursache zwei Maschinen zur Holzverarbeitung in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Die Maschinen sowie eine Förderbandanlage brannten vollständig aus. Außerdem verbrannte gehäckseltes Holz. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzte wurde den Angaben zufolge niemand.

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