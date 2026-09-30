Halbe Million Euro Schaden bei Brand auf Recyclinghof
In der Nacht lodern Flammen in Wiesloch auf. Dichter Rauch hängt über dem betroffenen Firmengelände. Nach mehreren Stunden dann die Entwarnung.
Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Recyclinganlage in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Kurz nach Mitternacht waren aus bislang unbekannter Ursache zwei Maschinen zur Holzverarbeitung in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.
Die Maschinen sowie eine Förderbandanlage brannten vollständig aus. Außerdem verbrannte gehäckseltes Holz. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzte wurde den Angaben zufolge niemand.