Halloween-Süßigkeiten: Schraube in Kaubonbon entdeckt
Manipulierte Halloween-Süßigkeiten beschäftigen weiter die Polizei. In Östringen wurde eine Schraube in einem Kaubonbon gefunden.
Östringen (dpa/lsw) - Ein weiterer Fall manipulierter Halloween-Süßigkeiten beschäftigt die Polizei im Südwesten: In Östringen (Landkreis Karlsruhe) sei ein Kaubonbon entdeckt worden, in das der Länge nach eine Schraube eingedrückt worden war. Ein Mädchen habe die Süßigkeit am Halloween-Abend eingesammelt, später habe es die Schraube gefunden. Sie sei gut sichtbar gewesen, zu einem Verzehr des Bonbons sei es daher nicht gekommen, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Die Eltern hätten daraufhin sämtliche Süßigkeiten vernichtet, die das Kind gesammelt hatte, und Anzeige erstattet. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» über den Fall berichtet.
Seit dem Wochenende waren mehrere Meldungen bei der Polizei eingegangen, denen zufolge in Halloween-Süßigkeiten wie Bonbons, Schokowaffeln oder Schokoriegel Nadeln, Nägel und andere Metallgegenstände entdeckt worden waren. Auch bundesweit gibt es zahlreiche solcher Vorkommnisse. Was oder wer dahintersteckt, ist unklar.