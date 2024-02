Hammer und Pflaster via Lufttransport

In einer Gegend, in der es in kleinen Dörfern teils nicht mal einen Laden für das Nötigste gibt, soll das Angebot die Nahversorgung verbessern. Bei dem vom Bundesverkehrsministerium mit 430 000 Euro unterstützten Projekt soll der Warentransport per E-Lastenrad mit dem Drohnentransport kombiniert werden. Beteiligt sind unter anderem die Frankfurt University of Applied Sciences (früher Fachhochschule), das Unternehmen Wingcopter und der Telekommunikationskonzern Vodafone. Das Projekt «Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung» soll in Zukunft schnell und emissionsfrei Waren zum Endverbraucher bringen.