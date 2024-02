Hanau informiert über Pläne zur Zukunft des Kaufhof-Gebäudes

Hanau (dpa/lhe) - Zwei Tage nach der Schließung von Galeria Kaufhof in Hanau will die Stadt an diesem Freitag (9.00 Uhr) Einzelheiten zu ihren Planungen für die Zukunft der Immobilie vorstellen. Das denkmalgeschützte Gebäude mit einer Gesamtfläche von 16.000 Quadratmeter liegt in bester Innenstadtlage am Marktplatz - nur wenige Meter vom berühmten Brüder-Grimm-Denkmal und dem Rathaus entfernt. Hessens jüngste Großstadt will die Immobilie nach dem Kauf in Eigenregie weiterentwickeln. Zunächst ist an eine Zwischennutzung der Immobilie beispielsweise mit Jugend-, Bildungs- und Sportangeboten gedacht.