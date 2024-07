Hanau verschiebt Eröffnung des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes

Die Stadt hat die Immobilie für 25 Millionen Euro gekauft, etwa 40 Millionen Euro sollen darüber hinaus in den kommenden Jahren in die Weiterentwicklung des Areals in bester Citylage investiert werden. Vorgesehen ist eine Mischung aus Läden, Gastronomie, Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen.