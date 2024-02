Handfester Streit zwischen Familien: Polizei ermittelt

Biedenkopf (dpa/lhe) - Nach einem Streit zwischen zwei Familien in Biedenkopf mit fünf Verletzten ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten sich am vergangenen Sonntagabend rund 20 Mitglieder der beiden Familien in einem Hinterhof in Biedenkopf gestritten. Dabei soll ein 32-Jähriger einen gleichaltrigen Mann geschlagen haben, sodass dieser zu Boden fiel und sich schwer am Kopf verletzte. Er wurde in eine Klinik gebracht.