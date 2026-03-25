Zum 80. Hessen-Geburtstag

Handkäs-Musical feiert Premiere in Fulda

Was hat Hessen noch gefehlt? Ein Musical zum inoffiziellen Nationalgericht. Doch das wird sich ändern. Comedian-Legende Henni Nachtsheim reist durch die Zeit. Auch andere Prominente sind beteiligt.

Als «Doc Bembel» auf der Bühne: Comedy-Legende Henni Nachtsheim. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Als «Doc Bembel» auf der Bühne: Comedy-Legende Henni Nachtsheim. (Archivbild)

Fulda (dpa/lhe) - Das Land Hessen bekommt zu seinem 80. Geburtstag ein Handkäs-Musical. Aufgeführt wird das Stück «Der Allmächtige Handkäs» am 11. und 12. Juni beim Hessentag in Fulda, wie Spotlight Musicals mitteilt. Mit dabei sind Comedy-Legende Henni Nachtsheim (Badesalz) und Rodgau-Monotones-Urgestein Ali Neander. Aufgeführt wird das etwa 40 Minuten lange Werk im Rahmen der Open-Air-Gala der Fuldaer Musical-Schmiede Spotlight auf dem Domplatz. Offiziell eröffnet wird der Hessentag am 12. Juni.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Als die Jungs von Spotlight mir das Konzept erklärt haben, habe ich sofort zugesagt. Sowas kann nur gut werden», zitiert Spotlight Musicals den Comedian, der auch an dem Buch mitgeschrieben hat. Neben Nachtsheim sollen unter anderem Radio-Moderator Johannes Scherer, No-Angels-Star Sandy Mölling sowie zahlreiche Musicaldarstellerinnen und -darsteller auf der Bühne stehen.

Die Live-Band wird von Rodgau-Monotones-Gitarrist Ali Neander geleitet. Begleitet werden die Künstler von den Kölner Symphonikern und einem großen Konzertchor. An der Entwicklung des Musicals ist auch das Kreativteam von Spotlight Musicals beteiligt.

Doc Bembel reist in die Vergangenheit

Das Kurzmusical spielt den Angaben zufolge im Jahr 2126, in dem die Menschheit vor einer existenziellen Bedrohung steht. «Ausgerechnet Hessen verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle, die die ganze Welt versorgt. Doch der neuartige Reaktor verliert plötzlich an Kraft», umreißt Spotlight die Handlung. «Die letzte Hoffnung ist der ebenso exzentrische wie geniale Doc Bembel, verkörpert von Henni Nachtsheim.»

Mit einer Zeitmaschine reist Doc Bembel in die Vergangenheit und versammelt den Angaben zufolge eine Gruppe bekannter Hessen um sich. Gemeinsam wollen sie die geheimnisvolle Energie des Kraftwerks neu entfachen und dem «Allmächtigen Handkäs» wieder zu alter Stärke verhelfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel
Comedian ist tot

Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

Er habe noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren, hieß es. Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Als Teil des Komiker-Duos Badesalz wurde er über die hessischen Grenzen hinaus bekannt.

25.01.2026

Henni Nachtsheim liebt die Unberechenbarkeit
«Badesalz»-Comedian

Henni Nachtsheim liebt die Unberechenbarkeit

Als Fußballfan ist der Comedian Leiden gewohnt, doch das habe auch seinen Reiz, sagt er in einem Interview. Er spricht auch über den Grund seiner «extrem durchtrainierten» Beine.

22.08.2025

Henni Nachtsheim: Depression ist eine Volkskrankheit
Mentale Gesundheit

Henni Nachtsheim: Depression ist eine Volkskrankheit

Seit Jahren macht sich Henni Nachtsheim persönlich stark für das Thema Depression. Mit einem Benefiz-Fußballspiel soll ein Zeichen für mentale Gesundheit gesetzt werden.

30.07.2025

Hommage an die Eintracht: Premiere für «Adlerherzen»
Theaterstück

Hommage an die Eintracht: Premiere für «Adlerherzen»

Badesalz-Comedian Henni Nachtsheim hat ein Bühnenstück über seinen Lieblingsverein Eintracht Frankfurt geschrieben. Jetzt hat «Adlerherzen» erfolgreich Premiere gefeiert.

24.04.2025

Henni Nachtsheim schätzt die «Männergespräche» mit Sohn Max
Comedy

Henni Nachtsheim schätzt die «Männergespräche» mit Sohn Max

Im Podcast «Wie Vater und Sohn» spricht der «Badesalz»-Comedian mit seinem Sohn über alles Mögliche. Warum die beiden die Gespräche so schätzen.

27.09.2024