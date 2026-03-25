Handkäs-Musical feiert Premiere in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Das Land Hessen bekommt zu seinem 80. Geburtstag ein Handkäs-Musical. Aufgeführt wird das Stück «Der Allmächtige Handkäs» am 11. und 12. Juni beim Hessentag in Fulda, wie Spotlight Musicals mitteilt. Mit dabei sind Comedy-Legende Henni Nachtsheim (Badesalz) und Rodgau-Monotones-Urgestein Ali Neander. Aufgeführt wird das etwa 40 Minuten lange Werk im Rahmen der Open-Air-Gala der Fuldaer Musical-Schmiede Spotlight auf dem Domplatz. Offiziell eröffnet wird der Hessentag am 12. Juni.

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«Als die Jungs von Spotlight mir das Konzept erklärt haben, habe ich sofort zugesagt. Sowas kann nur gut werden», zitiert Spotlight Musicals den Comedian, der auch an dem Buch mitgeschrieben hat. Neben Nachtsheim sollen unter anderem Radio-Moderator Johannes Scherer, No-Angels-Star Sandy Mölling sowie zahlreiche Musicaldarstellerinnen und -darsteller auf der Bühne stehen.

Die Live-Band wird von Rodgau-Monotones-Gitarrist Ali Neander geleitet. Begleitet werden die Künstler von den Kölner Symphonikern und einem großen Konzertchor. An der Entwicklung des Musicals ist auch das Kreativteam von Spotlight Musicals beteiligt.

Doc Bembel reist in die Vergangenheit

Das Kurzmusical spielt den Angaben zufolge im Jahr 2126, in dem die Menschheit vor einer existenziellen Bedrohung steht. «Ausgerechnet Hessen verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle, die die ganze Welt versorgt. Doch der neuartige Reaktor verliert plötzlich an Kraft», umreißt Spotlight die Handlung. «Die letzte Hoffnung ist der ebenso exzentrische wie geniale Doc Bembel, verkörpert von Henni Nachtsheim.»