Handy-Diebe entkommen nach Verfolgungsfahrt der Polizei

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Drei Männer haben sich am Montag nach einem Diebstahl in Bad Nauheim (Wetteraukreis) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nachdem sie ein Smartphone aus einem Elektromarkt gestohlen hatten, seien die Täter mit einem Auto über die Autobahn geflohen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil die Männer mit teilweise mehr als 200 Kilometer pro Stunde auf der viel befahrenen A5 unterwegs waren, brach die Polizei die Verfolgung schließlich ab.