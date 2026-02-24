Hangrutsch sorgt bei Bahn für Ausfälle und Verspätungen
Nach einem Hangrutsch ist die Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler dicht. Was Reisende nun wissen müssen.
Backnang (dpa/lsw) - Die Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler im Rems-Murr-Kreis ist wegen eines Hangrutsches gesperrt. Geröll sei am Vormittag bei Backnang auf die Gleise gefallen, wie ein Bahnsprecher sagte. Dadurch kommt es zu Umleitungen im Fernverkehr, Reisende im Regionalverkehr müssen auf Busse umsteigen. Die Sperrung soll voraussichtlich bis in den frühen Morgen dauern.
Auf der ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Nürnberg werden die Züge über Donau/Würth und Ulm umgeleitet. Fahrgäste müssen mit rund 30 Minuten längerer Fahrtzeit rechnen, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Die Regionalzüge der Linien MEX 19 (Stuttgart – Gaildorf West) und MEX 90 (Stuttgart – Schwäbisch Hall) können auf der Strecke nicht fahren. Hier müssen die Fahrgäste auf Busse umsteigen.
Derzeit seien Arbeiter auf der Strecke damit beschäftigt, das Geröll beiseite zu räumen. Danach müsse überprüft werden, ob es Schäden an den Gleisen gibt, führte der DB-Sprecher weiter aus.