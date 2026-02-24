Hangrutsch sorgt bei Bahn für Ausfälle und Verspätungen

Backnang (dpa/lsw) - Die Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler im Rems-Murr-Kreis ist wegen eines Hangrutsches gesperrt. Geröll sei am Vormittag bei Backnang auf die Gleise gefallen, wie ein Bahnsprecher sagte. Dadurch kommt es zu Umleitungen im Fernverkehr, Reisende im Regionalverkehr müssen auf Busse umsteigen. Die Sperrung soll voraussichtlich bis in den frühen Morgen dauern.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Auf der ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Nürnberg werden die Züge über Donau/Würth und Ulm umgeleitet. Fahrgäste müssen mit rund 30 Minuten längerer Fahrtzeit rechnen, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Die Regionalzüge der Linien MEX 19 (Stuttgart – Gaildorf West) und MEX 90 (Stuttgart – Schwäbisch Hall) können auf der Strecke nicht fahren. Hier müssen die Fahrgäste auf Busse umsteigen.