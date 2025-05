Hannes Jaenicke will bei AfD-Regierung Deutschland verlassen

Berlin (dpa) - Der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke will nach eigenen Worten persönliche Konsequenzen ziehen, wenn die AfD Regierungspartei werden würde. «Wenn die AfD sich weiter so entwickelt und tatsächlich eines Tages in die Regierung kommen sollte, dann gehe ich», sagte Jaenicke der «Bild»-Zeitung. «Ich weiß zwar bislang nicht, wohin. Aber unter diesen Umständen möchte ich nicht in Deutschland leben. Arbeiten kann ich zum Glück auf der ganzen Welt.»