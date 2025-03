Hansgrohe kämpft mit globalen Unsicherheiten

Schiltach (dpa) - Der Armaturenhersteller Hansgrohe hat ein durchwachsenes Geschäftsjahr mit Stagnation bei Umsatz und Gewinn hingelegt. Fehlende Zuwächse auf den wichtigen Märkten Deutschland und China sowie die andauernde Krise in der Bauwirtschaft haben den Wachstumskurs negativ beeinflusst, wie der Sanitärhersteller in Schiltach mitteilte. Zuwächse in Indien und in der Türkei hätten das nicht ausgleichen können.