Hantavirus-Quarantäne für Kontaktperson im Südwesten beendet

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach wochenlanger Isolation wegen eines Ausbruchs des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff ist für eine noch in Quarantäne verbliebene Kontaktperson der Ausnahmezustand beendet. Die Person sei während des gesamten Beobachtungszeitraums symptomfrei gewesen und habe gesund die Quarantäne verlassen, sagte Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) in Stuttgart.

Aus Sicht des Gesundheitsdienstes könne der Fall in Baden-Württemberg als abgeschlossen bewertet werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte eine Überwachung der Menschen vom Schiff bis zum 21. Juni empfohlen.

Seltene Ansteckungen von Mensch zu Mensch

Auf einer in Argentinien begonnenen Kreuzfahrt des Schiffes «Hondius» der niederländischen Reederei Oceanwide Expeditions hatten sich mehrere Menschen mit dem Hantavirus – konkret mit dem südamerikanischen Andes-Typ des Virus – angesteckt. Drei Menschen starben infolge ihrer Infektion, mehrere weitere steckten sich an und erkrankten.

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Das Andesvirus gilt als einziges Hantavirus, bei dem es vereinzelt auch Mensch-zu-Mensch-Übertragungen geben kann. Üblicherweise werden Hantaviren von Nagetieren übertragen, etwa durch Kotpartikel in aufgewirbeltem Staub.

WHO: Infizierten auf dem Weg der Genesung

Rund 150 Menschen aus 23 Ländern waren demnach auf der «Hondius». Wegen des Ausbruchs legte das Schiff im Mai an der Insel Teneriffa an, von wo aus die Menschen an Bord unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen in ihre Heimatländer kamen. In mehreren Ländern, darunter Kanada, Frankreich und Spanien, wurden bei Mitreisenden Infektionen mit dem Virus bestätigt.