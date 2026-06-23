Virus-Ausbruch

Hantavirus-Quarantäne für Kontaktperson im Südwesten beendet

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff ist die letzte Quarantäne-Person aus dem Südwesten symptomfrei entlassen. Die Gesundheitsbehörden sehen den Fall nun als abgeschlossen.

Für die Gesundheitsbehörden ist der Fall in Baden-Württemberg abgeschlossen. (Archivbild) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
Für die Gesundheitsbehörden ist der Fall in Baden-Württemberg abgeschlossen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach wochenlanger Isolation wegen eines Ausbruchs des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff ist für eine noch in Quarantäne verbliebene Kontaktperson der Ausnahmezustand beendet. Die Person sei während des gesamten Beobachtungszeitraums symptomfrei gewesen und habe gesund die Quarantäne verlassen, sagte Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) in Stuttgart. 

Aus Sicht des Gesundheitsdienstes könne der Fall in Baden-Württemberg als abgeschlossen bewertet werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte eine Überwachung der Menschen vom Schiff bis zum 21. Juni empfohlen.

Seltene Ansteckungen von Mensch zu Mensch

Auf einer in Argentinien begonnenen Kreuzfahrt des Schiffes «Hondius» der niederländischen Reederei Oceanwide Expeditions hatten sich mehrere Menschen mit dem Hantavirus – konkret mit dem südamerikanischen Andes-Typ des Virus – angesteckt. Drei Menschen starben infolge ihrer Infektion, mehrere weitere steckten sich an und erkrankten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Andesvirus gilt als einziges Hantavirus, bei dem es vereinzelt auch Mensch-zu-Mensch-Übertragungen geben kann. Üblicherweise werden Hantaviren von Nagetieren übertragen, etwa durch Kotpartikel in aufgewirbeltem Staub.

WHO: Infizierten auf dem Weg der Genesung

Rund 150 Menschen aus 23 Ländern waren demnach auf der «Hondius». Wegen des Ausbruchs legte das Schiff im Mai an der Insel Teneriffa an, von wo aus die Menschen an Bord unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen in ihre Heimatländer kamen. In mehreren Ländern, darunter Kanada, Frankreich und Spanien, wurden bei Mitreisenden Infektionen mit dem Virus bestätigt.

Nach Angaben der WHO sind die überlebenden Infizierten alle auf dem Weg der Genesung und teils aus den Krankenhäusern entlassen worden. Schon vor Wochen hatte die WHO das Risiko für die breite Bevölkerung als gering bewertet. Wo genau sich die Passagiere der «Hondius» mit dem Hantavirus angesteckt haben, ist trotz intensiver Suche noch nicht geklärt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ende der Hantavirus-Quarantäne für Betroffene in Sicht
Virus-Ausbruch

Ende der Hantavirus-Quarantäne für Betroffene in Sicht

Nach wochenlanger Isolation wegen eines Ausbruchs des Hantavirus dürfen die Passagiere des betroffenen Kreuzfahrtschiffs langsam aufatmen. Das Rätsel um den Ursprung des Ausbruchs bleibt ungelöst.

19.06.2026

Kreuzfahrt: Auch Kanadier positiv auf Hantavirus getestet
Krankheiten

Kreuzfahrt: Auch Kanadier positiv auf Hantavirus getestet

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» gibt es nun auch in Kanada eine Infektion. Was die Gesundheitsbehörde dazu mitteilt.

18.05.2026

Hantavirus-Passagier im Landkreis Heilbronn in Quarantäne
Quarantäne

Hantavirus-Passagier im Landkreis Heilbronn in Quarantäne

Ein Passagier aus dem Landkreis Heilbronn bleibt nach dem Hantavirus-Ausbruch symptomfrei in Quarantäne. Das Gesundheitsamt überwacht den Zustand eng.

13.05.2026

Deutsche Passagiere müssen lange Quarantäne durchstehen
Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt

Deutsche Passagiere müssen lange Quarantäne durchstehen

Gut einen Monat nach dem Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff hält sich die Zahl nachweislich Infizierter weiter in engen Grenzen. Wie sicher sind die heimgekehrten deutschen Passagiere?

12.05.2026

Hantavirus-Kontaktperson geht in häusliche Quarantäne
Spezialtransport

Hantavirus-Kontaktperson geht in häusliche Quarantäne

Eine Hantavirus-Kontaktperson aus Baden-Württemberg ist symptomfrei, muss aber in häusliche Quarantäne.

10.05.2026