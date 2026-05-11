Hantavirus: Warum sind Passagiere nach Frankfurt gekommen?

Frankfurt/Main (dpa) - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind in der Universitätsklinik in Frankfurt untersucht worden. Die vier Kontaktpersonen seien zur medizinischen Kontrolle eingeliefert worden, teilte ein Sprecher der Unimedizin mit.

«Die Personen werden dort in einer spezialisierten Sonderisolierstation des STAKOB-Zentrums betreut und medizinisch untersucht», hieß es. STAKOB steht für «Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger» und ist ein bundesweites Expertennetzwerk. «Außerdem werden zur Sicherheit Proben in den virologischen Laboren sowohl in Frankfurt als auch in Marburg auf das Virus getestet.»

Ebola-Patient erfolgreich behandelt

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Frankfurt hat seit Jahrzehnten Erfahrung mit solchen Infektionskrankheiten. 1967 seien erstmals Patienten mit der Marburg Erkrankung in Frankfurt behandelt worden, heißt es auf der Homepage. Auch seien mehrere Patienten mit SARS und dem Lassafieber sowie ein Patient mit dem Ebolavirus erfolgreich behandelt worden.