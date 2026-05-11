Isolierstation in der Klinik

Hantavirus: Warum sind Passagiere nach Frankfurt gekommen?

Nach dem Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff werden vier Passagiere in Frankfurt untersucht. Denn die Unimedizin ist auf solche Fälle besonders vorbereitet. Wie genau?

Frankfurt ist auf solche Krankheiten vorbereitet. Foto: Andreas Arnold/dpa
Frankfurt ist auf solche Krankheiten vorbereitet.

Frankfurt/Main (dpa) - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind in der Universitätsklinik in Frankfurt untersucht worden. Die vier Kontaktpersonen seien zur medizinischen Kontrolle eingeliefert worden, teilte ein Sprecher der Unimedizin mit. 

Bild

«Die Personen werden dort in einer spezialisierten Sonderisolierstation des STAKOB-Zentrums betreut und medizinisch untersucht», hieß es. STAKOB steht für «Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger» und ist ein bundesweites Expertennetzwerk. «Außerdem werden zur Sicherheit Proben in den virologischen Laboren sowohl in Frankfurt als auch in Marburg auf das Virus getestet.»

Ebola-Patient erfolgreich behandelt

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Frankfurt hat seit Jahrzehnten Erfahrung mit solchen Infektionskrankheiten. 1967 seien erstmals Patienten mit der Marburg Erkrankung in Frankfurt behandelt worden, heißt es auf der Homepage. Auch seien mehrere Patienten mit SARS und dem Lassafieber sowie ein Patient mit dem Ebolavirus erfolgreich behandelt worden.

Bild

Die Isoliereinheit sei 2002 in ihrer modernen Form eröffnet und seitdem mehrfach modernisiert worden. Sie sei vorbereitet auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit den verschiedensten Krankheiten, darunter auch Ebola-, Marburg, Lassa- oder Krim-Kongofieber, sowie Affenpocken, MERS (Middle East Respiratory Syndrome) «und auch mit eventuell neu auftretenden, gefährlichen Erregern», heißt es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hantavirus – Schiffspassagieren in Frankfurt «geht es gut»
Ausbruch bei Kreuzfahrt

Hantavirus – Schiffspassagieren in Frankfurt «geht es gut»

Vier deutsche Passagiere der «Hondius» wurden in die Uniklinik in Frankfurt gebracht. Dort stehen unter anderem Tests an. Doch lange bleiben sollen sie nicht.

vor 2 Stunden

Hantavirus bei Kreuzfahrt: Passagiere reisen in Heimatländer
Schiff steuert Ferieninsel an

Hantavirus bei Kreuzfahrt: Passagiere reisen in Heimatländer

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» sind Rückflüge für deutsche und andere europäische Passagiere geplant. Nun ist bekannt, wie es für sie nach Ankunft auf Teneriffa weitergehen soll.

09.05.2026

Fünf Hantavirus-Infektionen - WHO: Ausbreitungsrisiko gering
Erkrankungen auf Schiff

Fünf Hantavirus-Infektionen - WHO: Ausbreitungsrisiko gering

Der Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff hat internationale Folgen. Drei Menschen starben, auch eine Deutsche, mehrere wurden infiziert. Doch das Schiff machte auch einen Zwischenstopp.

07.05.2026

Hantavirus: Auch Deutsche von Kreuzfahrtschiff geholt
Todesfälle bei Kreuzfahrt

Hantavirus: Auch Deutsche von Kreuzfahrtschiff geholt

Nachdem es mehrere Hantavirus-Fälle und in der Folge drei Todesopfer gab, soll das Kreuzfahrtschiff «Hondius» Kurs auf die Kanaren nehmen. Mehrere Verdachtsfälle werden in die Niederlande gebracht.

06.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht

Nach einem Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik laufen die Ermittlungen. Drei Menschen sind gestorben. Die WHO stuft das Risiko für die breite Öffentlichkeit trotzdem als gering ein.

05.05.2026