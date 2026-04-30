Harald Krassnitzer schwärmt von Flussreisen
Auf der Donau findet der Schauspieler nicht nur Entspannung, dort feierte er auch einen ganz besonderen Tag.
Bad Vilbel (dpa) - Die Donau bedeutet dem Schauspieler Harald Krassnitzer sehr viel. Er habe auf dem Fluss geheiratet und sei zudem fünf Wochen allein auf der Donau unterwegs gewesen, sagte der 65-Jährige in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. «Diese Form des Reisens ist etwas so Fantastisches. Die Entschleunigung und dieses Gleiten durch so viele Kulturen, durch so viele Länder und Städte – sehr unterschiedliche Typen von Menschen, Geschichten und Landschaften. Das ist schon mal eine unglaubliche Bereicherung, die kannst du gar nicht in Worte fassen.»
Um seine Freude an seinem Beruf auszudrücken, zitierte Krassnitzer den Anfang April gestorbenen Mario Adorf, der gesagt habe: «Ich darf mein ganzes Leben lang spielen, und das ist ein wirklich großes Geschenk.» Dies habe Adorf «sehr, sehr schön ausgedrückt», dem könne er sich nur anschließen.