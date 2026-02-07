Haus brennt in Bad Urach – Feuer greift über
Feueralarm bei Reutlingen: Die Feuerwehr kämpft mit zahlreichen Kräften gegen die Flammen. Was bisher bekannt ist.
Bad Urach (dpa/lsw) - Ein Brand in Bad Urach (Kreis Reutlingen) hat von einem Haus auf einen benachbarten Gebäudeteil übergegriffen. Ersten Angaben eines Polizeisprechers zufolge war das Haus unbewohnt, verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr war am Morgen mit einem Großaufgebot im Einsatz, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar. Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten. Die Brandursache ist noch unklar.