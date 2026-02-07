Brände

Haus brennt in Bad Urach – Feuer greift über

Feueralarm bei Reutlingen: Die Feuerwehr kämpft mit zahlreichen Kräften gegen die Flammen. Was bisher bekannt ist.

Die Feuerwehr versucht, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Feuerwehr versucht, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. (Symbolbild)

Bad Urach (dpa/lsw) - Ein Brand in Bad Urach (Kreis Reutlingen) hat von einem Haus auf einen benachbarten Gebäudeteil übergegriffen. Ersten Angaben eines Polizeisprechers zufolge war das Haus unbewohnt, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war am Morgen mit einem Großaufgebot im Einsatz, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar. Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten. Die Brandursache ist noch unklar.

