Brände

Haus in Bisingen brennt lichterloh - Feuerwehr im Einsatz

Ein Haus brennt mitten im Ort. Was bislang bekannt ist.

Die Feuerwehrleute löschen das brennende Haus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehrleute löschen das brennende Haus. (Symbolbild)

Bisingen (dpa/lsw) - Ein Haus hat in der Ortsmitte von Bisingen (Zollernalbkreis) in Flammen gestanden. Das Feuer war am frühen Morgen gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Inzwischen seien die Flammen weitestgehend gelöscht. Zuvor hatte der SWR berichtet. 

Menschen sollen sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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