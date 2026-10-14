Flammen in Mehrfamilienhaus

Haus in Malsch steht in Vollbrand - mehrere Tiere gerettet

Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpfen in Malsch gegen die Flammen und schützen ein Nachbargebäude. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Warum der Brand ausbrach, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Warum der Brand ausbrach, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)

Malsch (dpa/lsw) - Zwei Katzen und zwei Vögel hat die Feuerwehr in Malsch aus einem brennenden Haus gerettet. Die Feuerwehr sei zuvor zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte sie mit. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohngebäude habe verhindert werden können. Drei Einsatzkräfte der Feuerwehr seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 100 Einsatzkräften und 21 Fahrzeugen vor Ort. Zudem waren bis zu drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

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