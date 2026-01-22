Bild
Winterwelle

Hausärzte: Noch nicht zu spät für Influenza-Impfung

In Hessen geht die Grippe um. Hausärzte empfehlen auch jetzt noch eine Impfung. Warum der Schutz laut Experten weiterhin sinnvoll ist und welche Tipps die Abwehrkräfte stärken.

Laut den Medizinern passen die Impfstoffe gut zu den aktuell zirkulierenden Viren. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Laut den Medizinern passen die Impfstoffe gut zu den aktuell zirkulierenden Viren. (Symbolbild)

Wiesbaden/Dillenburg (dpa/lhe) - Angesichts der hohen Infektionszahlen rät der hessische Hausärzteverband zur Vorsorge: «Die Impfung gegen Influenza macht immer noch Sinn und alle Personen, die bislang noch nicht geimpft wurden, sollten dies nachholen», sagte der Landesvorsitzende im Hausärztinnen- und Hausärzteverband, Christian Sommerbrodt, der Deutschen Presse-Agentur.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Die Impfstoffe passen recht gut zu den aktuell zirkulierenden Viren und sorgen für eine deutlich reduzierte Infektanfälligkeit und mildere Verläufe.» Die Patienten mit Influenza kämen dieses Jahr wieder «mit einer ausgeprägten Symptomatik» in die Praxen und seien je nach Schwere der Erkrankung ein bis zwei Wochen arbeitsunfähig.

Was schützt sonst noch?

Infekte der Atemwege könnten durch eine Vielzahl von Viren ausgelöst werden, erklärt Sommerbrodt. «Besonders wichtig ist es, größere Menschenmengen zu meiden, Hände regelmäßig waschen und sich möglichst wenig ins Gesicht zu fassen.» 

Wer seine Abwehrkräfte stärken will, dem gibt der Hausarzt zudem folgende Tipps: «Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und das Vermeiden von Alkohol und Nikotin verbessern die Resilienz weiter.»

Wie entwickeln sich die Zahlen? 

Zu Beginn des neuen Jahres war die Zahl der Infektionen in Hessen sprunghaft gestiegen - in der dritten Kalenderwoche (ab 12. Januar) zeigte sich eine leichte Entspannung. Das zeigen die Daten des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege in Dillenburg («Epi-Kurier») im Detail:

  • Die Zahl der gemeldeten Grippe-Fälle sank von rund 1.800 auf 1.254
  • Die Zahl der RSV-Fälle sank von 145 auf 97
  • Die Corona-Fälle sanken von 372 auf 213

Für das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege ist es «noch zu früh um den weiteren Verlauf der Grippewelle zu bewerten», wie es im Epi-Kurier heißt. «Es traten in dieser Grippesaison bisher deutlich mehr Fälle auf als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre - mit Ausnahme von 2022/23.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grippeimpfung nicht verfügbar? Hausärzte gegen Bestellregeln
Impfstoff

Grippeimpfung nicht verfügbar? Hausärzte gegen Bestellregeln

Manchen Arztpraxen fehlt es an Grippeimpfstoff. Die Branche warnt vor finanziellen Risiken bei Überbestellungen. Was der Hausärzteverband jetzt fordert.

20.01.2026

Viele Kinder mit Grippe im Krankenhaus
Grippewelle

Viele Kinder mit Grippe im Krankenhaus

Die Grippewelle nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Menschen stecken sich an, einige müssen ins Krankenhaus. Experten mahnen: Influenza ist eine ernstzunehmende Krankheit und kein «Schnüpfchen».

15.01.2026

Gesundheitsministerin ruft zur jährlichen Grippe-Impfung auf
Gesundheit

Gesundheitsministerin ruft zur jährlichen Grippe-Impfung auf

Wie in jedem Jahr geht nun die Grippe-Saison bald wieder los. Bevor das Infektionsgeschehen hoch geht, ruft Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz dazu auf, sich impfen zu lassen.

15.10.2024

Gesundheit

Grippewelle in Deutschland hat begonnen: RKI rät zur Impfung

Viele Menschen in Deutschland waren zuletzt krank. Der Beginn der Grippesaison ließ bislang aber auf sich warten. Jetzt hat das Robert Koch-Institut ihn offiziell ausgerufen.

04.01.2024

Gesundheit

Grippe und Covid-Impfung für Risikogruppen empfohlen

Die Erkältungssaison ist in Deutschland in vollem Gange, aber es scheint Impfmüdigkeit zu herrschen. Gefährdete Menschen sollten sich laut einem Ärztevertreter impfen lassen.

19.11.2023