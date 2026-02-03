Haushalt 2026 - Rhein betont nötiges Vertrauen in Demokratie

Wiesbaden (dpa/lhe) - In krisenreichen Zeiten hat Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) in der Generaldebatte zum Haushalt 2026 die Bedeutung eines sinnvollen Umgangs mit dem Steuergeld der Bürger hervorgehoben. «Mit guter Politik wollen wir Vertrauen schaffen in unsere Demokratie», sagte der Ministerpräsident im Wiesbadener Landtag bei der zweiten Lesung.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Landeshaushalt 2026 von Schwarz-Rot, der im März verabschiedet werden soll, steht angesichts der schwächelnden Wirtschaft unter hohem Spardruck. Laut Rhein hat er gleichwohl klare Schwerpunkte: «Wir setzen auf Sicherheit und Souveränität, auf starke Kommunen und auf Zusammenhalt, auf neues Wachstum und Wertschöpfung.» Der Ministerpräsident sprach von dem Dreiklang «Priorisieren, Investieren, Reformieren».

Moderne Polizeistationen und Ausbau des Katastrophenschutzes

In innere Sicherheit und Rechtsstaat sollen 4,6 Milliarden Euro fließen - etwa auch in moderne Polizeigebäuden und den Ausbau des Katastrophenschutzes. Die Gemeinden und Städte bekommen nach Rheins Worten die «Rekordsumme» von 7,4 Milliarden Euro im Kommunalen Finanzausgleich sowie 300 Millionen Euro Soforthilfen.

Foto: Monika Skolimowska/dpa Hessens Landeshaushalt 2026 steht unter hohem Spardruck. (Symbolbild)

Ein Schwerpunkt bleibt dem Ministerpräsidenten zufolge auch der Bildungsetat, der erstmals auf 6,2 Milliarden Euro steige - beispielsweise für guten Unterricht, mehr Ganztagsangebote, Sprachförderung und Integration.

Neuer «Hessenplan» mit zehn Milliarden Euro

Rhein verwies zudem auf den neuen «Hessenplan» mit Investitionen von rund zehn Milliarden Euro in den kommenden zwölf Jahren für die Modernisierung des Landes. 7,4 Milliarden Euro davon stammen aus dem schuldenfinanzierten Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes. Von diesen sollen im Laufe der Jahre 4,7 Milliarden Euro direkt den Kommunen zugutekommen. «Das ist im Ländervergleich ein Spitzenwert», betonte Rhein.

Zu einer Schlüsselfrage für die Stabilisierung der Demokratie sei die Reformfähigkeit des Staates geworden. Mit Hessens Entbürokratisierungsgesetz würden 120 Vorschriften in 90 Gesetzen abgeschafft, ein zweites folge in diesem Jahr. «Und wir haben die Bauordnung reformiert – damit bauen wir in Zukunft schneller, günstiger und einfacher», sagte Regierungschef Rhein als zweiter Redner in der Generaldebatte.

1,6 Milliarden Euro Schulden veranschlagt

Die Gesamteinnahmen im Landeshaushalt 2026 liegen laut Planung bei 37,7 Milliarden und die Ausgaben bei 39,6 Milliarden Euro. Die neuen Schulden sind mit 1,6 Milliarden Euro veranschlagt.