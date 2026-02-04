Finanzen

Haushalt und Sondervermögen sind Thema im Landtagsplenum

7,4 Milliarden Euro sollen aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen des Bundes nach Hessen fließen. In der Haushaltsdebatte im Landtag geht es um die Verteilung dieser Summe. Wer bekommt wie viel?

Die Plenarwoche ist von Debatten rund um den Landeshaushalt 2026 geprägt. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Plenarwoche ist von Debatten rund um den Landeshaushalt 2026 geprägt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch am zweiten Tag der Plenardebatten in dieser Woche im hessischen Landtag steht am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) der Haushalt 2026 im Mittelpunkt. Thema sind die Einzelpläne der einzelnen Ministerien. 

In der Diskussion wird es auch um die Verteilung des hessischen Anteils am Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes gehen. Insgesamt sind aus dem schuldenbasierten Sondervermögen, das eine halbe Billion Euro umfasst, 7,4 Milliarden Euro für Hessen in einem Zeitraum von zwölf Jahren vorgesehen. 

Davon sollen 4,7 Milliarden Euro an die Kommunen fließen - in zwei Tranchen. Die Verteilung des Geldes ist von der Einwohnerzahl und Finanzstärke der Kommunen abhängig. Die Städte, Kreise und Gemeinden können das Geld frei etwa für den Wohnungs-, Schul- und Städtebau, die Kanalisation, die Feuerwehr oder für Sportplätze verwenden. 950 Millionen Euro aus dem Sondervermögen sind für die Krankenhäuser vorgesehen, dem Land stehen 1,78 Milliarden Euro zur Verfügung.

